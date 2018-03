Üks lastud huntidest võis olla süütu kui talleke

Keskkonnaagentuuri ulukiseire spetsialisti Marko Kübarsepa sõnutsi oli jahimeeste püssitoru ette jäänud emahundil raadiosaatja, mille andmete ja rünnakukohtades leitud jälgedegi põhjal võib järeldada, et see loom koeri murdmas ei käinud.

"Selle seire all looma raadiosaatja aku oli küll jaanuari keskpaigast tühi, kuid eilsete jälgede järgi ta koera ei rünnanud ega ole sugugi kindel, et teda sõigi," ütles Kübarsepp. "Murdja oli isasloom. Tegelikult on siiamaani selgusetu, miks emane temaga koos liikus."