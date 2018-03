Pärnakas juhib NATO luuredroonide hankekomiteed

Aheri seletuse järgi oli nõukogu otsus tema kasuks vanuse tõttu tavatu. "Kui ma sellele kohale kandideerisin, siis üks inimene, kes mind toetas, ütles naljaga pooleks: "Ära muretse! Meil valiti just üks verinoor inimene komitee juhiks. Ta on vaid 40 aastat vana," rääkis ta.

Aheril oli aga eeliseid, kuna ta oli juba AGSi komitees Eesti esindaja ja relvastusteemadega pikalt tegelnud. "Kui näiteks USA esindaja minu praegusel ametikohal omab mitut alluvat, siis Eestil on selle positsiooni jaoks üks inimene. See on võimaldanud mul näha ja kogeda palju relvastusläbirääkimisi. Seepärast, kuigi olen noor, on minu kogemuste pagas mõnevõrra laiem kui suuremate riikide esindajatel, seal minusuguseid noori inimesi üldse laua taha ei lubatagi," avaldas ta.