Varbla saab bussiühenduse Lihula ja Virtsuga

"Varblas on küll valla teeninduspunkt, kuid vallakeskusesse peaspetsialistide jutule bussiga sõita ei saanud," ütles Lääneranna valla avalike suhete spetsialist Kristina Kukk. "Sellise bussiliini sisseseadmist on meilt palju küsitud ja nüüd saab see teoks."