Rotarid ootavad sportlastelt stipendiumitaotlusi

„Ka tänavune konkurss on startinud, nii kuulutasime välja konkursi noore õpetaja, loomingulise või sporditegevuse ning laiapõhjalise noorteprojekti toetuseks,“ rääkis noortefondi juhatuse liige Siim Tõnismäe ja lisas, et taotlusvoor on avatud 20. aprillini.