Veelindude tapatalgute lõpetamiseks muudetakse jahireegleid

Probleemide käsitluse aluseks on Eesti ornitoloogiaühingu kollektiivne pöördumine, millele on alla kirjutanud 2569 inimest. Pöördumises tehakse ettepanek paika panna iga jahilinnuliigi küttimise maht, seada ülempiir jahiloa alusel küttida lubatud lindude arvu suhtes ja kehtestada päevas lastavate lindude arv jahipidaja kohta.

Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra märkis, et tänane arutelu oli jätk kahele varasemale komisjoni istungile, kus lepiti kokku, et ornitoloogiaühing, Eesti jahimeeste selts ja keskkonnaministeerium töötavad välja konkreetsed seadusandlikud lahendused, et oleks tagatud Eesti jahinduse hea tava järgimine ja piiratud lindude massiline tapmine.