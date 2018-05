Ajakirjanikud otse-eetris: Ilus ilm teeb meele rõõmsaks

Pärnu Postimehe ja Tre Raadio tänases saates “Aktuaalne Pärnumaal” arutlesid Regina Atka-Jaakson raadiost ja Raido Keskküla ja Lauri Habakuk ajalehest, et päikeseline ja soe kevadilm on muutunud linnakodanikudki rõõmsamaks ja kuigi ehk samal ajal mitmel pool alanud teeremont ei paku tärganud loodusega samaväärset vaatepilti, on teid parandada väga vaja.