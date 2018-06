Psühhiaatriakliiniku patsient päästeti haigla katuselt

Lääne prefektuuri pressiesindaja Andra Jundase teatel said politseinikud naise katuselt kätte ja tõid ta turvaliselt ja tervelt alla. “Olukord lahendati koostöös haigla töötajatega kiiresti,” kinnitas Vahula. Ehkki kohale ruttasid päästjadki, ei läinud politseil nende abi tarvis.

Ravijuhi ütlust mööda oli tegemist psühhiaatriakliiniku niisuguse patsiendiga, kes oli haiglas ravikokkuleppega. See tähendab, et ta võis vabalt liikuda. Samuti polnud ta tahtest olenematul ravil.

Vahula tõi esile, et haigla on rakendanud patsientide ja töötajate turvalisuse tõstmiseks vastavalt võimalustele eri meetmeid. Näiteks statsionaarsetes osakondades on aknad lukustatavad ja hoones pidevalt kaks turvatöötajat.