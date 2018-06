Elektrilevi ehitas Tõstamaale uue alajaama

„Vana Tõstamaa alajaam teenis Pärnumaa elanikke ligi 60 aastat,“ ütles Elektrilevi suurprojektide üksuse juht Vitali Bogomolov. „Uus piirkonnaalajaam muudab Tõstamaa ja selle ümbruse klientide elektrivarustuse kindlamaks. Tänu kaasaegsetele automaatikaseadmetele on alajaam kaugjuhitav, mis tähendab, et rikete korral saame elektriühenduse taastada nii kiiresti, et elanikud ei pruugi voolukatkestust isegi märgata.”