Kolm päeva uue piletisüsteemini

Pärnu Postimees mõtles välja kuus ühistranspordi kasutajat ja palus Kärpukil selgitada, kuidas oleks neil kõige parem toimida, et uuest süsteemist kasu tõuseks.

Mihkel on tööinimene, kes sõidab neli korda nädalas nr 40 bussiga Sindi ja Pärnu vahet.

FOTO: PP

Tõenäoliselt kasutas Mihkel enne 1. juulit lähiliinide 30 päeva piletit, mis maksis 16 eurot. Nüüd on tal mõistlik omada isikustatud bussikaarti ja osta sellele 30 päeva pilet, mis 1. juulist maksab kümme eurot. Selle piletiga saab kasutada kõiki Pärnu maakonnaliinide busse kõigi peatuste vahel. Uus pilet võimaldab sõita Pärnumaa elukohaga ­inimestel ka linnaliinidel. Seega, 30 päeva kestel sõida maakonnas ja linnas nii palju, kui jõuad.

Ühe tunni pilet maksab euro ja seda pole nii ­sagedase bussikasutuse puhul tark osta.

Liina on 18aastane abiturient, kes sõidab Pärnus kooli ja kodu vahet ning vahel koolikaaslaste juurde, kes elavad maakonnas.

FOTO: PP

Liinal on tõenäoliselt juba olemas Pärnu koolide e-õpilaspilet, mis on isikustatud. Kui seda pole, võib kasutada bussikaardina ISIC-kaarti ja tavalist bussikaarti (ühiskaarti). Kõigi nende kaartidega on samal ajal samad õigused, raha ja piletid. Pärnu linnas saavad Pärnumaa elukohaga õpilased tasuta sõita. Igal aastal 1. juunist 20. septembrini loetakse õpilaseks kõik kuni 19aastased inimesed. Muul ajal aga need, kes on kantud hariduse infosüsteemi registrisse. Maaliinidel saavad tasuta sõita kõik kuni 19aastased (kaasa arvatud) isikud. Seega saab Liina igal pool tasuta sõita.

Mart elab Tõstamaal, kuid kehva tervise tõttu peab ta üsna tihti sõitma osavallast linna ja Pärnus omakorda veel haiglasse.

FOTO: PP

Kui Mart on vanuses 20–62 aastat ja elukoht jääb Pärnumaale, peaks ta omama isikustatud bussikaarti ja ostma sellele kümneeurose 30 päeva pileti. Sellega saab ta sõita Tõstamaa ja Pärnu vahelistes nii maa- kui linnabussides. Igal bussi sisenemisel tuleb kaart valideerida.

Kui Mart on tasuta sõitev Pärnumaa elanik, peab tal olema isikustatud bussikaart.

Maire on 63 aastat vana, elab Pärnus ja käib täistööajaga tööl.

FOTO: PP

Pärnumaa elukohaga pensionäril hakkab olema linnaliinidel tasuta sõit, maaliinidelgi võivad 63aastased ja vanemad inimesed sõita priilt. Tasuta sõidu ­õiguse saamiseks peab igal bussi sisenemisel valideerima isikustatud bussikaardi. Isikustatud kaart teab automaatselt, et tegemist on 63aastase pensionäriga.





Siiri kasutab ühistransporti nii Tallinnas kui Pärnus, kuid teeb seda väga harva.

FOTO: PP

Mõistlik on omada isikustatud bussikaarti ja kanda sellele raha. Bussikaardil oleva raha eest valideerides saab igal pool odavama pileti kui bussijuhilt ostes. Kui kaart läheb kaduma, siis isikustatud kaardi korral jääb kaardil olev raha seotuks inimese isikukoodiga ja kandub uuele kaardile. Isikustamata kaardi puhul kaovad sellele kantud raha ja piletid koos kaardiga igaveseks.





Timo on 30. aastates soomlane, kes suvitajana on tulnud naise ja kahe alaealise lapsega Pärnusse, et külastada Lottemaad.

FOTO: PP

Tasub kaaluda taksosõitu, mille üks ots maksab kümme eurot, edasi-tagasi 20 eurot. Takso viib uksest ukseni ja hoiab kokku aega. Hinnavahe bussiga on väike.

Kui Timo ja tema naine kasutavad Lottemaale sõitvaid maaliinide busse, tuleb sõita Reiu kooli peatuseni. Bussis peaksid isa ja ema ostma maabussijuhilt euro maksvad tunnipiletid. Kokku edasi-tagasi neli eurot. Alaealised lapsed saavad maaliinidel sõita tasuta.

Bussipeatusest Lottemaani on umbes kilomeeter ja tõenäoliselt tahab pere sõita selle maa rongiga. Rongipileti üks ots parkla ja Lottemaa vahel maksab euro inimese kohta, edasi-tagasi kokku teeb see kaheksa eurot.

Kokku läheks selline sõit maksma küll taksosõidust vähem, 12 eurot, kuid taksoga on mugavus ja aja kokkuhoid suurem.