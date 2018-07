Ööpäev liikluses: kaks kannatanuga liiklusõnnetust

Politsei tuletab meelde, et kuigi suvised pidustused on täies hoos, on mõistlik piiri pidada nii kiiruse kui alkoholi tarbimisega. Politsei palub juhtidel kaasreisijatele meelde tuletada, et nad turvavöö kinnitaksid. Turvavöö võib elu päästa, kui seda kasutatakse.