Nädalavahetus toob taas äikese ja hoovihmad

Riigi ilmateenistuse prognoosi kohaselt on reede öösel veel vahelduva pilvisusega ilm ja sooja 20–22 kraadi, puhub kirdetuul 2–8 meetrit sekundis. Sajud algavad Pärnumaal reede päeval, kui oodata on 22–24kraadist sooja, millega kaasneb äikesevihm. Tuul puhub kirde- ja põhjakaarest 2–8 meetrit sekundis, kuid äikese ajal on oodata tugevamaid iile.