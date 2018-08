14aastane programmeerija naasis Venemaalt pronksmedaliga

Andres on 14aastane, mis tähendab, et järgmisel aastal ta enam Venemaa informaatikaolümpiaadi vanuseklassi ei mahu. Sellegipoolest usub nooruk, et just programmeerimine on see, millega ta soovib tulevikus tegeleda.

Andreses on arvutitarkadele omast konkreetsust. Peale informaatika on andeka poisi meelisalad matemaatika ja füüsikagi. Huvi nende alade vastu on suurenenud tänu isa Antsule, kes pojale matemaatikat juba väiksena õpetas – Ants Alumets on matemaatikaõpetaja. Andresele meeldib programmeerimine seepärast, et arvutit saab toimima panna täpselt nii, nagu soovid.

Sõbral Oliveril jääb programmeerimise kõrvalt aega muukski. “Mõnikord mängin klaverit ja kirjutan muusikat,” sõnas poiss. Oliveri isa iseloomustab poega kui omaette nokitsejat ja veidi introverti. “Ta on nohik,” naeris Targo Tennisberg. “Aga ma mõtlen seda kiitusena.” Isagi oli nooruspõlves pojasarnane.

Oliver seletas, et informaatikaolümpiaadiks tuleb päris palju ise õppida. Ja just seda, mida koolis ei õpetata. Andreski lisas, et enamasti hangib ta teadmisi iseseisvalt interneti teel. “Aga õppimisest tähtsam on harjutamine,” teadis Oliver. Ta on tõdenud, et mida rohkem harjutada, seda parem tulemus. Informaatikaolümpiaadi tarvis harjutab poiss kätt sellealastel internetivõistlustel. Andres osaleb aga Tartu ülikooli teaduskooli informaatikakursustel.