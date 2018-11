Kohalik elanik Agu Sakk rääkis, et ootas suurt kauplust juba ammu. Siiani käis mees toidukraami varumas peamiselt Pärnus. Tema sõnutsi teeb uus pood aga elu märksa lihtsamaks. “Kui ma tulin Pärnus poest kotiga välja ja bussist maha jäin, pidin veel kuskil aega parajaks tegema, nüüd saan üle tee kohe siia tulla,” tõdes Sakk, kes loodab, et poes on olemas Bingo loto ostmise võimaluski. “Siis saaks võib-olla kahe kotiga tagasi tulla.”