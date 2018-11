Lääneranna vald loob omanäolist pildipanka

Lääneranna vallavalitsuse avalike suhete spetsialisti Kristina Kuke sõnutsi on seni oma kaastöid saatnud kolm hobifotograafi, kes kokku on edastanud ligemale 30 pilti Lääneranna maastikest, loomadest ja hoonetest.

„Eks iga uus asi vaja pisut harjumist ja teadvustamist, kuid usume, et kui me valla tutvustavat lehte käima lükkame, tuleb neid kaastöid enamgi. Siiski on meie tulevases pildipangas oluliselt rohkem pilte, osa neist pärineb veel Lihula valla ajast. Neid oleme kasutanud kogukonnaportaalis Lihulateataja.ee, Lihula valla Facebookis ja valla kodulehel. Neidki pilte jagasid toona meiega hobifotograafid ja head koostööpartnerid,” ütles Kukk.

Kuke sõnutsi on põhjus, miks vald kutsub kogukonda pildipanga loomisel kaasa lööma, lihtne: selmet otsida artiklite või valla sotsiaalmeedia kontode illustreerimiseks pilte tasuta fotopangast, soovib vald kasutada pilte, mis on tehtud oma vallas või omade fotograafide poolt.

„Me mõistame, et üldiselt soovivad fotograafid saada autoritasu, kuid leiame, et koostöös peitub jõud. Siiani ei ole me pidanud pettuma oma valla elanikes ega mujalt inimestes, kes meie ilusast loodusest pilte või videoid teevad. Nad kõik on olnud ülimalt koostööaltid, mille eest me oleme ääretult tänulikud,” märkis Kukk.

Avalike suhete spetsialist ei osanud öelda, kas mõni teinegi omavalitsus on sellist asja varem teinud, kuid on kindel, et sellist valla infolehte, Instagrami, Facebooki ja tulevikus valda tutvustavat veebilehte ühendavat projekti pole Eestis seni ühelgi vallal ega linnal.

Igaüks, kellele meeldib pildistada, saab saata ilusaid fotosid Lääneranna valla infoportaali meiliaadressil ajaleht@laaneranna.ee. Ära märkida palutakse autor, pildistamise koht ja objekti nimi, võimalusel ka lugu, kuidas pilt sündis.