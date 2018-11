Galerii: proua tähistas 100. sünnipäeva luuleridade ja hapukapsasärina saatel

„Samuti on ta hea sõber. Kui kellelgi on häda, on ta alati abis ja valmis viimase ära andma,“ iseloomustab tütar ema, asetades külaliste ette taldrikud hapukapsa ja kartuliga. Samal ajal pistab sünnipäevalaps käe ahju, mis tuleb välja, on salajane sahver, kus peidus šokolaadikarbid ja magusad liköörid. „Teilegi väike vaevatasu. Võtke, võtke!“ surub ta õnnitlejaile pihku metsmaasikanapsi.