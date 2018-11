Kortermajade reidi ehmatavad tulemused: ükski Pärnumaal kontrollitud hoonest ei vastanud tuleohutusnõuetele

Põhjendusena, miks olukord kortermajades on nii halb, pakkus Jaanso välja selle, et elanikud ei ole veel aru saanud majakaaslastega arvestamise vajadusest.

“Tundub, et kõik ülearune, mis enda korterisse enam ei mahu, tõstetakse üle ukse trepikotta. Trepikoda on õnnetuse korral ainuke väljapääsutee ja see peab olema igal ajal kergesti ja ohutult läbitav,” tuletas Jaanso meelde.

“Kui teie kodus on ahi, kamin või pliit, ostke vingugaasiandur. Mis tahes põhjusel, kas siibri liiga vara sulgemisel või küttesüsteemide hooldamata jätmise tulemusel tuppa imbuv nähtamatu ja lõhnatu ülimürgine vingugaas on tappev ja seda saab avastada ainult vingugaasianduri abil. Suitsuandur ei tuvasta vingugaasi,” ütles Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Indrek Laanepõld.

Laanepõllu ütlust mööda on pikk tee veel minna sinnani, et kõik kortermajade elanikud teadvustaksid tuleohutusnõuete olulisust ja täidaksid neid.

“Kontrollkäikude eesmärk on suunata inimesi mõtlema ohutusele. Kõik tuleohutusnõuded tagavad inimeste turvalisuse ja tulenevad kogemustest, mis on toonud traagilisi tagajärgi,” märkis Laanepõld.

Ehkki puudusi esines jahmatavalt palju, on inspektoritel siiski rõõm tõdeda, et inimesed on hakanud turvalisusele rohkem tähelepanu pöörama. Päästekeskusele laekus mitu korda infot, et kortermaja elanik teavitas täisladustatud trepikodadest ja põlevmaterjalide suures koguses hoidmisest keldris.