Leid pööningult lõi naiskodukaitsjate silmad särama

Käsikirjalises päevikus on kirjeldatud Pärnumaa kodutütarde Edu rühma esimese ja teise salga tegevust, koondusi, selles on liikmete nimekirjad aadressidega. Väärtust lisavad koonduste ülevaadete juures joonistused, mis iseloomustavad veel muretut ja isamaalist aega, näiteks pidulik koondus 1940. aasta 13. jaanuaril.