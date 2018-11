Ansip: Rändlustasud ei sobinud 21. sajandisse

Räägime kõigepealt sellest, mida on saavutatud teie kureeritavas valdkonnas Euroopa Komisjonis. Tooge kolm näidet.

Tuntuim nendest on rändlustasude kaotamine – seda on iga inimene tajunud. Ei pea hirmu tundma, et mobiilsete sidevahendite kasutamine väljaspool koduriiki toob suure arve. Viimased uuringud näitavad, et 62 protsenti Euroopa elanikest teab, et rändlus on nüüd koduste hindadega, kuid ülejäänud 38 protsenti ei tea. 53 protsenti nendest inimestest, kes viimase aasta jooksul käisid mõnes teises ELi liikmesriigis, vähendasid võõrsil märkimisväärselt mobiilsidevahendite kasutamist. 12 protsenti lülitas endiselt data-roaming’u välja, kui nad olid välismaal. Selleks pole mingit põhjust!