Pätsi ausamba ümbrus korrastatakse katuseraha toel

Häädemeeste vallavanem Karel Tölp selgitas, et riigi aastapäeva üritused algavad traditsiooniliselt Pätsi sünnipäeval, 23. veebruaril Tahkuranna mälestussamba juures. “Eriti viimastel aastatel on sel ajal juhtunud sula olema ja ausamba ümbrus sedavõrd sopane, et kingaga seal astuda ei kannata. Isegi lippu hoidnud lapsed on sopa sisse kukkunud,” lausus ta.