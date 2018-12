Pildid: Kihnu päästekomando kauaoodatud hoone sai nurgakivi

“Kihnu komandohoone ehitust võib pidada selle väikesaare päästevõimekuse teiseks suuremaks arenguhüppeks,” rääkis Lääne päästekeskuse juht Heiki Soodla. Kohalikule päästekomandole pandi alus 2000ndate alguses ja see mehitati seitsme päästjaga. Ta lisas, et Kihnu saare päästekomandole on kohalikul kogukonnal tekkinud suured ootused.