Linn premeerib MM-sarjas pronksi võitnud Jasmiin Üprausi

“Esimese rahvusvahelise hooajaga oleme mina ja mu tiim väga rahul! Euroopa meistrivõistluste pronks, maailmameistrivõistluste slaalomsõidu hõbe ja nüüd maailmameistrivõistluste viimasel etapil sõiduvõit, etapi kolmas ja suurim kordaminek on 2018. aasta maailmameistrivõistluste pronksmedal, mis on esimene MM-sarja medal eestlastele!” rõõmustas Üpraus pärast pronksi võitmist, lisades, et autasusid tuli Alpe Adria, Läti ja Eesti meistrivõistlusteltki. “Nüüd hakkame valmistuma juba uueks hooajaks, mille peaeesmärk on tulla maailmameistriks.”