Suuga joonistaja unistus täitus jõulude eel

Aasta alguses kirjutasime autoavariis kaelast altpoolt halvatuks jäänud Allar Taeli unistusest pääseda suu ja jalaga maalivate kunstnike ühendusse. Nüüd on mehe unistus täide läinud, tema ponnistusi märgatud ja mõne päeva eest sai ta teada, et on ühendusse vastu võetud.