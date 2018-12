Kioski letile unustatud küünlast puhkes põleng

G4S-i kommunikatsioonijuht Reimo Raja märkis, et sedasorti väljakutseid saavad turvatöötajad igal aastal just sel perioodil, mil inimestel on kombeks tavalisest rohkem küünlaid põletada. „Küünlaid unustatakse põlema nii kohvikutesse, kontoritesse kui kioskitesse. Halvemal juhul on küünla ümbrus veel kaetud kaunistuseks asetatud põlevmaterjaliga,” tõdes ta.