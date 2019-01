Pärnu sotsiaaltöötajatele terendab palgatõus

Nii nagu haridustöötajate puhul, võttis linnavalitsus sotsiaaltöötajate töötasu alammäära arvestamisel aluseks Pärnu maksumaksjate keskmise sissetuleku tuludeklaratsioonide alusel. See tagab töötasu iga-aastase muutuse – kui pärnakatel läheb hästi, tõuseb ka linna eelarvest palka saavate inimeste töötasu.

Pärnu linnal on neli hoolekandeasutust: Pärnu sotsiaalkeskus, Tammiste hooldekodu, laste ja noorte tugikeskus ning Jõõpre vanurite kodu. Nende töötajate töötasu alammäära hakatakse arvestama üle-eelmise kalendriaasta baasmäära (pärnakate keskmise sissetuleku) alusel. 2017. aasta baasmääraks on 1020 eurot.

Hooldustöötajate töötasu alammääraks on 65 protsenti baasmäärast (tänavu 663 eurot). Kui hooldustöötaja vastab kutsestandardi nõuetele, tõuseb alammäär 70 protsendile (714 euroni).

Hooldustöötajate tegelikku palgatõusu vaadates tuleb arvestada, et Tammiste hooldekodus oli suurem palgatõus eelmisel aastal ja tänavu pöörati põhitähelepanu sotsiaalkeskuse palkade järeleaitamisele. Tammiste hooldekodu hooldustöötajate palk tõuseks tänavu 650 eurolt 680 eurole ja sotsiaalkeskuse hooldustöötajate palk 575 eurolt 665 eurole. Kutsetunnistusega hooldustöötajate palk on suurem: Tammiste hooldekodus tõuseks see pärast palgajuhendi vastuvõtmist 650 eurolt vähemalt 714 eurole ja sotsiaalkeskuses 575 eurolt vähemalt 714 eurole.