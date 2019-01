Vald plaanib lammutada Sindis kaks pikalt tühjana seisnud kolemaja

Üks maju, mis on võetud nõuks maatasa teha, on Kooli tänaval asuv väike, kolme korteriga põlenud elamu. Teine on amortiseerunud kunagine õppehoone Pärnu mnt 22. Tegemist ei ole Sindi kutsekeskkooli omaaegse peamaja, vaid selle taha jääva hoonega.