Külmetushaigused murravad pärnumaalasi

Gripi sümptomid

Lapse seisund on raske, kui

• tal on hingamisraskused, nahk on sinakas või hall;

• ta ei joo peaaegu midagi;

• ta oksendab tugevalt või sageli;

• ta ei ärka ega reageeri millelegi;

• ta on kogu aeg nutune või ärritunud ja teda ei õnnestu rahustada;

• gripinähud kaovad, kuid seejärel tõuseb uuesti palavik ja köha ägeneb taas.

Täiskasvanu seisund on raske, kui

• tal on hingamisraskused;

• tal on valu või raskustunne rinnus;

• tal on tekkinud äkiline peauimasus; (pearinglus) ja segane olek;

• ta oksendab pidevalt;

• gripinähud kaovad, kuid seejärel tõuseb uuesti palavik ja köha ägeneb jälle.