Jääpurikad ja lumi varitsevad möödakõndijaid

Pärnu linnavalitsuse korrakaitseteenistuse juhataja Reet Salmu sõnutsi on kõige ohtlikum aeg just siis, kui lund sajab ning sooja- ja külmakraadid vahelduvad. “Tasub jälgida kõnniteede kohal katuseräästaid, kuna siis on suurim oht jääpurikate tekkeks ning katustele kogunenud lume ja jää kukkumiseks,” hoiatas ta, rahustades siiski, et ametnikud hoiavad nii lumistel katustel, purikatel kui ka kõnniteedel silma peal. Ja kui probleem avastatakse, võetakse omanikega ühendust, et oht kiirelt kõrvaldada.