MTÜ Minu Sõbra juhatuse liikme Anni Kaiste sõnutsi pöördus vabaühendus linnavalitsuse poole, kuna ei pidanud õigeks, et linna üks koeraomanike lemmikradu neile keelustatakse. Ta rõhutas, et mõistab suusatajate muret samuti. “Kuid terviserada on mõeldud kõigile. Koerainimestel tekib tunne, et polegi enam kuskil jalutada. Igal pool keelustatud. Õige oleks siis koeraomanikud suunata õigetele radadele,” leidis Kaiste.