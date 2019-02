Olaf Esnal on taas juubel

Viimased kuud on olnud talle aga rasked. Valu teinud seljahäda muutus enne jõule nii hulluks, et sundis heitma haigevoodisse ja seejärel Tallinnas skalpelli alla. Sekkumisest oli kasu, operatsioon õnnestus ja nüüd, pärast taastusravi kipub Esna taas tööle. Tema keelepruugis tähendab ”töö” viit päeva nädalas seitsme tunni kaupa linnakodaniku maja keldris Nikolai 8 antikvariaadis istumist ja kundede ootamist. Juhuslikke külastajaid käib muidugi ka, aga rohkem ikka inimesi, kes teavad, millist trükist on neil vaja ja ainsat kohta Pärnus, kust ­seda saab.