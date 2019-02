Heategevuslikul teatriõhtul koguti insuliinipumba ostuks 2800 eurot

“Kõik teatrikülastajad, kes olid heategevusprojekti kaudu pileti soetanud, said laupäeval Endla laval tuttavaks väikese Hiiega ja kuulda ema Grete tänusõnu,” rääkis Annuste. Hiie rõõmuks annetas LC Pärnu Koidula 3150eurose insuliinipumba ostuks 2800 eurot.

LC Pärnu Koidula on kuue aasta jooksul etendusest teenitud tulu annetanud Pärnu linna laste- ja noortega seotud heategevusprojektidele: toetatud on Pärnu Päikese kooli arendavate õppevahendite soetamisel (keraamikapõletusahi, teraapiline mullitoru ja tunnetustahvlid), samuti Maarjakodu noori ja Pärnu linna põhikooliõpilastele, õpetajatele, lasteaia- ja huvikooliõpetajatele on antud välja Maailmaparandaja stipendiumi.