Pärnu poed müüsid alaealistele suitsu

Pärnu piirkonnavanem Karin Uibo selgitas, et kaasati 16-17aastased noored, kes politseiniku järelevalve all ostsid sigarette. „Paraku said meie kontrollostudel osalenud alaealised need kätte suhteliselt vähese vaevaga,” tõdes Uibo.

Politseametnik tõi näiteks, et ühes kauplusestest ei vaadanud müüja kliendi poolegi. “Hiljem tunnistas müüja, et oli küll dokumendile korra pilgu heitnud, kuid talle tundus, et tegemist oli täisealisega. Tegelikult sooritas ostu 16aastane nooruk,“ sõnas Uibo.

Piirkonnavanema väitel on murekohaks olukorrad, kus dokumenti küll küsitakse, kuid ei süveneta kontrollimisse. “Arvatakse, et kui ta julges juba dokumenti näidata, ju siis on ka täisealine,” märkis ta.

Pahatihti on probleemiks asjaolu, et klient asub müüjat provotseerima: on üleolev, räägib valjusti ja tekitab müüjale piinlikkust ega lase tal korralikult dokumenti vaadata. “Nii viibki müüja selle tehingu lõpuni, sest sellisest kliendist vabanemiseks on lihtsam see kaup ära müüa,“ selgitas Uibo.

Peale kaupluste saab kontrolloste teha muudesse alkoholi- ja tubakatooteid müüvatesse asutustesse, näiteks baaridesse ja ööklubidesse. „Olukorra parandamiseks oleme valmis müüjaid nõustama ja koolitama,“ ütles Uibo.

Kontrollostude peaeesmärk oli välja selgitada rikkumiste põhjused ja jälgida, kas müüjad ikka veendusid kliendi täisealisuses. Kõige tähtsamana nimetas piirkonnavanem aga alaealiste eemalehoidmist sõltuvusainetest.

Ostud tehti poodides, mille kohta politseisse oli jõudnud info kahtlusega, et kaupluses on alaealistele alkoholi või sigarette müüdud.