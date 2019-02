Jaanihanso siider esindab Saksamaal Eesti toitu

Peremees Alvar Roosimaa mainis, et KaDeWe valikusse jäänud toode võitis tunamullu maailma suurimalt siidrikonkursilt Michiganis kuldmedali ja kategooria absoluutse võitja tiitli. Enamgi: Jaanihanso toodete kättesaadavus on Ameerikas laienenud kaheksasse osariiki.

Maaeluminister Tarmo Tamme jutu järgi on Saksamaa Eesti toidusektorile väga oluline sihtriik ja aastaid on Grüne Woche messil meie toitu tutvustatud, kuid lootus on jõuda KaDeWe kaubamaja pakkumise kaudu koostööpartneriteni ja sealsele turule.