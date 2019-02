Pärnu Keskuse Apollo laest tilgub vett

“Praegu tilgub tõesti Apollo raamatupoe laest pisut vett, kuid ala on väike ja vesi ei kahjusta ega ole kahjustanud mingil viisil kaupa ega poe tegevust,” ütles Pärnu Keskuse tegevjuht Margit Juhansoo. Pärnu Keskuse haldajad tegelevad probleemiga sellega ja vee tilkumine on juba harvemaks jäänud.

Tegevjuhi hinnangul on tegu lumesulaveega. “Sel aastal on ilmad heitlikud: sajab ja külmetab ning esimest korda on sulalumi leidnud tee Apollo raamatukaupluse lae peale,” rääkis Juhasoo.