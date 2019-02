Video ja galerii: noormehed päästsid jäisest jõest hundi ja soojendasid teda põlvedel koera pähe

Kliinikus vaatasid spetsialistid looma üle ja mehed said kinnitust, et päästsid jäisest jõest hallivatimehe enda.

Sindi paisul päästsid töömehed omast arust jääle lõksu jäänud koera, kes põhjalikumal otsavaatamisel osutus hoopis hundiks. Rando Kartsepp, Robin Sillamäe ja Erki Väli on töömehed, kes teevad Sindi paisul süvendustöid. Jõudnud täna hommikul töötandrile, märkasid nad, et mingi loom on jõe peale tammi otsa lõksu jäänud. Ulpis teine jääsupis.