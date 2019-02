Linnavalitsus toetab korterelamute hoovide korrastamist

Taotluse ja kuluaruande vormi leiab linnavalitsuse kodulehelt. Taotlusi saab esitada 15. maini, kuid arvestada tuleks, et korteriomanike üldkoosoleku kokkukutsumine ja kavandatava töö eelarve koostamine võtab aega.

Taotlusele on vaja lisada korteriomanike üldkoosoleku või põhikirjast tulenevate volituste alusel juhatuse protokolli koopia, mis sisaldab otsust hoovi heakorrastamiseks vajaliku töö tegemise kohta. Ühistaotluse esitamisel on vajalik kinnitus nõusoleku kohta see esitada, vajaduse korral tuleb lisada taotleja valitseda oleva naaberkinnistu omaniku nõusolek, kinnistu või kinnistute plaan kavandatava töö asukohaskeemiga ja kavandatava töö kirjeldus.