Malevad otsivad rühmajuhte

“Malev on lõbus viis aega veeta ja seejuures taskuraha teenida,” kinnitas Laura Kiviselg, kes selles ametis eelmisel suvel esimest korda töötas. SA Õpilasmalev, mis tegutseb Tallinna piirkonnas, ootab rühmajuhi kandidaatide sooviavaldusi 12. märtsini ja Pärnumaa õpilasmalev 10. märtsini. Esimene ühendus on mõeldud pealinna noortele, kuid teine just siinsetele.