Kose ütluse järgi seisneb probleem selles, et suvepealinna saabub järjest rohkem turiste meritsi, näiteks jahtidega. Kaikohti väikestele veesõidukitele ehk purjekatele ja kaatritele aga napib. Ainuüksi Pärnu jahtklubisse kuulub 220 liiget, kellest 100 on väljastpoolt Pärnut. Kohti on alustele jahtklubis ja Vallikäärus umbes 300. Kose arvates peaks siht olema seda arvu kümnekordistada ehk looma 3000 kaikohta.