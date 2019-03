Sünnitusosakonnas lahendati rasket juhtumit

Pärnu haigla sünnitusosakonna vastsündinute intensiivravis on käsil beebi elustamine. Laps ei hinga ja südame löögisagedus on vaid 50, mis tähendab, et arstid ja ämmaemandad peavad alustama ventileerimise ja südamemassaažiga. Ilmnes, et tema hemoglobiinitase on ohtlikult madal – 56. Beebi vajab kohe erakorralist vereülekannet. 14 minutit hiljem on kriitiline olukord lahendatud.