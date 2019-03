Linn ei poolda kasarmute mälestiseks tunnistamist

“Eesti on väga rikas militaarehitiste poolest, neid on siia rajatud igal sajandil ja esinduslikum valim nendest vajab kindlasti kultuurimälestiseks nimetamist,” tähendas muinsuskaitseameti ehitismälestiste valdkonnajuht Anni Martin jaanuaris. Siinse Krasnojarski polgu kasarmulinnaku kasarmud ja söökla saatus on kaalukausil ühena paljudest kompleksidest.

Pärnu linnavalitsuse selle nädala hinnangu kohaselt on kasarmupolgu hooneid juba küllalt kaitstud. Linna planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel märkis, et kehtiv detailplaneering seab juba praegu kinnistule küllaldaselt muinsuskaitselisi piiranguid, mistõttu muinsuskaitse lisameetmed või -abinõud ei ole vajalikud. See tähendab, et kolm hoonet, mille kohta amet linnalt arvamust küsis, on planeeringus näidatud säilitatavatena.