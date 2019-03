Ebaseaduslik kokkuost jätkub ahvenapüügi päevalimiidigagi

Piiroja arvas siiski, et kogusele kehtestatud piirangu mõju kalavarule hakkab välja paistma tulevikus. Seda enam, et viimasel paaril aastal on ahvenat Pärnu lahes vähem olnud. Seetõttu pole olnud võimalikki iga päev isegi lubatud kogust kätte saada.

Keskkonnainspektsiooni Pärnumaa büroo juhataja Toomas Õmbluski nentis, et kehtestatud limiidi kasutegurit näeb tõenäoliselt selle aasta püügihooaja lõpus. Ehkki ilmad ja jääolud on muutlikud ja püük käib vahelduva eduga, ei ole hooaeg veel lõppenud. Temagi täheldas, et eelmisel aastal ahvenat eriti ei liikunud. Ka sel aastal ei ole kala just palju.