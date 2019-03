Pärnu plaanib Kesklinna silda laiendada kuue meetri võrra

Silla kandevõime on 80 tonni ja jääb selleks. Projekteerija hakkab otsima viise sillaalust kõrgust suurendada, et veesõidukid sealt paremini läbi mahuks. Silda avatavaks ei tehta, sest see tekitaks silla kasutajatele põhjendamatuid ebamugavusi.

Kesklinna silla remondiga on plaanis alustada järgmise aasta juunis, et saada sild uuendatud 2021 aasta juuniks. Viimati toimus silla kapitaalremont 1995.–1996. aastal ehk üle 20 aasta tagasi. Töid loodetakse teha nii, et enamiku ajast on liikluseks suletud ainult pool sillast ja vähemalt ühistranspordile, operatiivsõidukitele ja jalakäijatele on tagatud ülepääs.