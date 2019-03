Pärnu linnavolikogu otsustas anda teenetemärgi seitsmele pärnakale.

Teenetemärk antakse Pärnu haigla II sisehaiguste osakonna juhatajale Katrin Antsovile neuroloogiliste haiguste nüüdisaegse ravi ja neuroloogia eriala arendamise eest Pärnu linnas ja maakonnas. Antsov on hoolt kandud selle eest, et neuroloogiliste haigete, eeskätt insuldihaigete vastuvõtt ja ravi oleksid kiired ja efektiivsed ning vajaduse korral saaksid nad kiiret abi kõrgema ravietapi haiglates. Üle 30 aasta jooksul Pärnumaa inimesi ravinud Antsov on kasutusele võtnud mitu uut diagnostika- ja ravimeetodit, sealhulgas neurofüsioloogia ja kompuutertomograafia.

Samuti pälvis auraha Tallinna tervishoiukõrgkooli rektor Ülle Ernits panuse eest õenduse kõrgharidusõppe laienemisel Pärnu linna ja projekti “Kool haiglas” eestvedamise eest. Projekt on märkimisväärselt aidanud leevendada väljaõppinud õdede puudust Pärnu linna ja maakonna tervishoiuasutustes ning avardanud pärnakate võimalusi omandada kõrgharidust kodukoha lähedal. 2018. aastal lõpetas Tallinna tervishoiukõrgkooli esimene, 27 uuest õest koosnev Pärnu õendustudengite grupp, praegu õpib Pärnu haiglas veel kaks tulevaste õdede rühma.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernitsat tunnustati töö eest Pärnu tervishoiutöötajate koolitamises. FOTO: Madis Sinivee

“Oh, ma tõusen püsti praegu. Milline üllatus! See on nüüd küll selle aasta rõõmusündmus!” rõkkas Ernits pärast pisikest enesekogumist. “Ma olen nii rõõmus!” Tema hinnangul on sellise tunnustusega seotud tihedalt Pärnu haigla koos Urmas Sule ja Margit Sepikuga, kelle eestvedamisel on saanud Tallinna tervishoiu kõrgkool panustada Pärnule tervishoiutöötajate koolitamisse.

Teenetemärgiga auhinnatud Enn Hallik on 41 aastat töötanud spordiajakirjanikuna, kirjutanud kultuuriloolisi raamatuid ja löönud kaasa kodulinna ühiskondlikus elus. Ta oli Pärnu linnavolikogu liige aastatel 1989–1997, Pärnu kahe silla jooksuringi rajamise ja populaarse jooksu üks algatajaid ning Uhla–Rotiküla jooksule alguse panija. Hallik on Pärnu spordiliidu juhatuse esimees ja linna lauatenniseelu eestvedaja. Olles lõpetanud kuueköitelise raamatusarja 1944. aastal kodumaalt põgenenud eestlastest, uurib ta praegu Pärnumaa spordiajalugu, kirjutamaks sellestki raamatuid.

Kauaaegne spordiajakirjanik Enn Hallik pälvis Pärnu linna teenetemärgi FOTO: Urmas Luik

Halliku sõnutsi on teenetemärgiga tunnustamine meeldiv üllatus. “Väga kihvt,” rõõmustas Hallik uudisest kuuldes.

“See on hea tunne, et ma mingite oma tegemistega olen kellelegi silma jäänud. Ega ma ole erilisi tunnustusi ju seni saanud,” ütles ta ja lisas talle omase huumoriga, et peab nüüd vist lipsu välja otsima.

Samuti tunnustatakse teenetemärgiga Pärnu haigla vanemõde Aita Kütti taastusravi juurutamise ja tänapäevase õendus-hooldustegevuse arendamise eest Pärnu haiglas. Koos doktor Kaja Elsteiniga käivitas ta haiglas nüüdisaegse taastusraviosakonna, panustades liikumisravi võimaluste tutvustamisse ja uute metoodikate kasutusele võtmisse. 2005. aastal läks Kütt vanemõena koordineerima Ravi tänaval asuva haigla õendus-hoolduskeskuse tegevust. Kütt on aastaid olnud hinnatud õppejõud Pärnumaa kutsehariduskeskuses hooldustöötaja eriala omandavatele õpilastele. Tema juhendatavad töötavad siinses haiglas ja paljudes Pärnumaa hooldeasutustes.

Pärnu Haigla- õendus-ja hoolduskeskuse vanemõde Aita Kütt. FOTO: Urmas Luik/Parnu Postimees