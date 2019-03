Allergikutel algasid keerulised päevad: lepa õietolmuosakeste kontsentratsioon õhus tõusis üle kriitilise piiri

Mooduseid, kuidas ennast allergia puhul aidata, leidub palju. Eesti allergialiidu nõustaja, allergoloog Maie Laaniste on Pärnu Postimehele öelnud, et olulisim on olukorda tõsiselt suhtuda, arstiga koostööd teha ja kasutada ravimeid, mille arst on määranud, kogu õitsemisperioodil. Peale selle tuleks iga päev võtta kodus seljast riided, millega väljas käidud, vältida voodipesu õues kuivatamist ja päikesepaistelistel kuivadel päevadel käia harvemini väljas, selle asemel eelistada hommikuid või õhtuid.