Erialanõupidamise teema valikut põhjendas doktor Pilli sellega, et ainsana Eesti psühhiaatria­kliinikutest on Pärnu psühhiaatriakliinik suure haiglaga koos ühes aktiivravi korpuses ja seetõttu tehakse koostööd teiste erialadega rohkem kui ehk mujal.

“Meil on ühiseid patsiente, kellel on paralleelselt nii kehalised haigused kui ka psühhiaatrilised probleemid. Oleme tajunud, et järjest rohkem peab teadma piirialastest haigusseisunditest just neuroloogiliste, psühhiaatriliste ja sisehaiguste kohapealt, sest lõikepunkte on palju,” rääkis Pilli, kes kõnelebki eriala asjatundjatest publikule, kuidas psühhiaater astub orgaanika ­jälgedes ehk vaatleb inimest kui tervikut.