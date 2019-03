Galerii: Lihula päästjad said mugavama töökeskkonna

Lihula päästekomando vastne kodu erineb eelmisest märkimisväärselt, sest pakub meeskonnale senisest mugavamat ja tänapäevasemat elu- ja töökeskkonda. Palju paremaks muutusid nii masinate kui ka varustuse hoolduseks ja hoidmiseks vajalikud tingimused.

Siseminister Katri Raik ütles, et iga päästja – ükskõik millises Eesti otsas – on kulla hinnaga ja väärib parimaid tingimusi. “Päästekomandode hoonete seisukord on nii mugavus- kui ka praktilistel kaalutlustel väga oluline. Töötame selle nimel, et iga komando hoone saaks rekonstrueeritud ja vastaks meeskonna vajadustele. Loodan, et paremad töötingimused rõõmustavad praegusi, kuid ühtlasi meelitavad tööle uusi päästjaid,” kõneles Raik.

“Päästja töö ei ole ainult sündmustele reageerida ja komando hoone ei ole ainult koht, kus väljakutsete vahel hinge tõmmata. See on koht, kust omavalitsus ja kogukond saavad innustust ja tuge turvalisema elukeskkonna ja ohutuskultuuri kujundamiseks, sest kogukonna koostegutsemisvõime on turvalisuse tagamisel oluline,” tõdes päästeameti peadirektori asetäitja Tauno Suurkivi.

AS Riigi Kinnisvara kinnisvara arendus- ja ehitusdirektor Mihkel Mäger lisas, et iga päästehoone on nagu rätsepaülikond, kuhu on panustanud päästjad ise, et see sobiks neile kõige paremini. “Päästehoone peab sobituma asukohta ja olema loodud siinseid päästjad silmas pidades, selle koostöö üle on meil ainult hea meel,” lausus Mäger.

Lääne päästekeskuse juht Heiki Soodla rõhutas, et ehkki on aina investeeritud olmetingimuste parandamisse ja heasse varustusse, tuleks panustada tähtsaimasse varasse – inimestesse.

Lihula komandos töötab koos komandopealikuga 22 meest ja nad pakuvad maapäästevõimekuse kõrval veepääste- ja naftareostuskorjevõimekust. “Uude depoosse peavad projekti järgi ära mahtuma veel päästetööde paat ja ATV,” kommenteeris päästekeskuse juht.