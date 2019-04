Lääneranna vallavalitsus kolis Lihulas Pärna tänavale

Lääneranna vallavalitsus on eksisteerinud juba poolteist aastat. Selle aja jooksul on kodanikud muutnud oma harjumusi ja aina sagedamini leidnud tee just Lihula vallamajja. Teeninduskeskused see-eest on jäänud vaeslapse seisu, sest statistika kohaselt külastab neid vaid kolm inimest nädalas.