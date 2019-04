Metsä Wood pani Pärnus tööle kõik tootmisliinid

Ettevõtte teatel on investeerimisprogramm nüüd täies mahus ellu viidud ja uute liinide tarbeks on tehas värvanud ligemale 170 inimest.

“Oleme rahul, et investeerimisprojekt on valminud,” ütles tehase juht Kaarel Tali. “Järeltöötlemisliinide käivitamine tähendab, et oleme tehniliselt võimelised tehtud investeeringust maksimumi võtma. Suudame nüüd toota kõiki vineeritooteid, mis tehast rajama asudes kavas olid. Meie peamised tooted, eri pealistusmaterjaliga suuregabariidilised vineeriplaadid on meie konkurentsivõime nurgakivi.”