Jaak Uibu: Eesti tulevikuvankrit veavad koostöö ja konkurents

Te olete võtnud nõuks, et just rahvastikutaaste komisjonid omavalitsustes oleksid rahvastikukriisi lahendamiseks asjalik abinõu. Miks?

See on hädaabinõu, sest riik omavalitsusteta ei suuda seda kriisi lahendada.

Kui Jüri Ratas tuli võimule, siis kolmikliit kinnitas, et rahvastik on prioriteet. Aga need sammud … Ma vaatasin alguses, et läheb päris hästi. Moodustati rahvastikukriisi komisjon riigikogus ja hakati dokumenti tegema. Mida kauem seda tehti – mindki oli kutsutud osalema –, seda enam vaatasin, et kraavi kisub see asi.