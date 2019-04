Tambur, kes on ingliskeelse väljaande Estonian World kaas­asutaja, seletas, et liikumise lükkasid käima inimesed, kes tunnevad muret riigis toimuva ja osa ­­poliitikute pärast, kes juba aastaid on kasutanud retoorikat, mis on solvanud paljusid ühiskonnagruppe: vene kogukonda, seksuaalvähemusi, naisi. 17. märtsil tuldi välja sotsiaalmeediakampaaniaga, mis andis samu väärtusi jagavatel inimestel võimaluse märgistada valge südamekesega oma Face­booki profiili. Juba esimesel päeval oli liitujaid 16 000 ümber.