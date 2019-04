Galerii: vaadake, kui kunstipäraseid küpsetisi õpilased valmistasid

Suuremad magusasõbrad said kaasa osta terve tordi, väiksemad aga koogilõigu ning mõeldud oli neilegi, kes magusast väga ei hooli. Kuigi kaupa tundus laudadel piisavat, tühjenesid need umbes veerand tunniga.

PKHK pagarite-kondiitrite juhendaja Terje Jürgens rääkis, et ettevalmistustega tehti algust juba eelmisel kuul, kui hakati korjama ideid. “Me anname küll endast parima, kuid tegelikult me ei jõua küpsetada nii palju, kui soovitakse,” tõdes Jürgens ja lisas, et müügil olev kraam on valminud 15 õpilase kätetööna.